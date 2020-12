Bundesliga: Leverkusen in testa

Nella prima partita della domenica dell’undicesima giornata lo Schalke non riesce a conquistare i tre punti, rimontato in trasferta dall’Augusta in dieci uomini. Paura per la brutta caduta di Uth, poi ripresosi.

L’ultimo match della giornata è quello che decreta la nuova capolista, il Bayer Leverkusen: comodo 4-1 in casa contro l’Hoffenheim trascinato da Bailey. Gli uomini di Bosz salgono in testa. Ecco il quadro completo dei risultati.

BUNDESLIGA, 11ª GIORNATA

WOLFSBURG-EINTRACHT FRANCOFORTE 2-1 [62′ rig. Dost (E), 76′ rig. e 88′ Weghorst (W)]

BORUSSIA DORTMUND-STOCCARDA 1-5 [26′ rig., 53′ Wamangituka (S), 39′ Reyna (B), 60′ Forster (S), 64′ Coulibaly (S), 92′ Gonzalez (S)]

BORUSSIA MONCHENGLADBACH-HERTHA BERLINO 1-1 [47′ Guendouzi (H), 70′ Embolo (B)]

FRIBURGO-BIELEFELD 2-0 [79′ rig. Grifo, 92′ Jeong Woo-Yeong]

LIPSIA-WERDER BREMA 2-0 [26′ rig. Sabitzer, 41′ Olmo]

MAINZ-COLONIA 0-1 [55′ Rexhbecaj]

UNION BERLINO-BAYERN MONACO 1-1 [4’ Promel (U), 68’ Lewandowski (B)]

AUGSBURG-SCHALKE 2-2 [32′ aut. Serdar (A), 52′ Raman (S), 62′ Boujellab (S), 93′ Richter (A)]

BAYER LEVERKUSEN-HOFFENHEIM 4-1 [4′ e 27′ Bailey (B), 50′ Baumgartner (H), 55′ Wirtz (B), 90+1′ rig. Alario (B)]

CLASSIFICA BUNDESLIGA

BAYER LEVERKUSEN 25 punti BAYERN MONACO 24 RB LIPSIA 24 WOLFSBURG 21 BORUSSIA DORTMUND 19 STOCCARDA 17 BORUSSIA MONCHENGLADBACH 17 UNION BERLINO 17 EINTRACHT 13 AUGSBURG 13 HOFFENHEIM 12 HERTHA BERLINO 12 WERDER BREMA 11 FRIBURGO 11 COLONIA 10 BIELEFELD 7 MAINZ 5 SCHALKE 4

