Bundesliga, Merkel frena sulla ripartenza

Il calcio dei grandi tornei internazionali ancora non riprende. Se la Francia ha chiuso i battenti e Italia e Spagna sono in attesa delle decisioni dei rispettivi Governi, anche la Germania, dove il piano per riprendere a giocare sembrava più avanti, si registra una frenata.

La Bundesliga non ha infatti ancora ottenuto il via libera dalla politica. Nella video conferenza fra la Cancelliera Angela Merkel, i ministri e i presidenti regionali non è stata presa una decisione sulla ripartenza del campionato.

Come in Italia, si discute per il protocollo di ripartenza. Salta quindi la data del 9 maggio per il ritorno in campo. Sono però partiti i test ravvicinati per tutte le rose. La strada quindi sembra tracciata, è solo questione di tempo. Il campionato tedesco è stato fermato il 13 marzo prima della 26ª giornata.

SPORTAL.IT | 30-04-2020 19:04