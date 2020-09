Bundesliga, vincono Bayern e Dortmund, ok Lipsia

Il Bayern Monaco apre vincendo la Bundesliga 2020/2021, con un punteggio schiacciante contro lo Schalke: 8-0. A segno anche il nuovo acquisto Sané ed il giovanissimo Musiala.

Nel pomeriggio di domenica, orario centrale della giornata, spicca soprattutto la prova di forza dell’Hertha Berlino, che va a vincere 4-1 sul campo del Werder Brema. Tante vittorie in trasferta, come quelle del Friburgo sul campo dello Stoccarda, dell’Augsburg sullo Stoccarda e dell’Hoffenheim in casa del Colonia.

Pareggia invece per uno a uno l’Eintracht, con il goal da annotare di André Silva, riscattato recentemente dal Milan, mentre il Borussia Dortmund sistema senza affanni la pratica Gladbach grazie ai suoi giovani gioielli. Al Signal Iduna Park finisce 3-0 con le reti di Reyna ed Haaland (doppietta per lui).

Il Lipsia riparte invece da dove aveva interrotto la scorsa stagione, ovvero dal vincere e convincere: Forsberg, Poulsen e Haidara stendono il Mainz nella partita di domenica pomeriggio. 0-0 nell’ultima sfida tra Leverkusen e Wolfsburg.

BUNDESLIGA, 1ª GIORNATA

BAYERN-SCHALKE 8-0 – Clicca qui per il report della partita

STOCCARDA-FRIGURGO 2-3 [8′ Petersen (F), 26′ Sallai (F), 48′ Grifo (F), 72′ Kalajdzic (S), 81′ Fundu (S)]

EINTRACHT-ARMINIA BIELEFELD 1-1 [51′ Soukou (A), 62′ André Silva (E)]

UNION BERLINO-AUGSBURG 1-3 [41′ Vargas (A), 75′ Buelter (U), 82′ Gregoritsch (A), 90′ Hahn (A)]

WERDER BREMA-HERTHA BERLINO 1-4 [42′ Pekarik (H), 45′ Lukebakio (H), 62′ Cunha (H), 69′ Selke (W), 90′ Cordoba (H)]

COLONIA-HOFFENHEIM 2-3 [4′, 45′, 90′ Kramaric (H), 22′ Andersson (C), 87′ Drexler (C)]

BORUSSIA DORTMUND-BORUSSIA M’GLADBACH 3-0 [35’ Reyna, 54’ rig. Haaland, 77’ Haaland]

LIPSIA-MAINZ 3-1 [17′ Forsberg (L), 21′ Poulsen (L), 48′ Mateta (M), 51′ Haidara (L)]

WOLFSBURG-LEVERKUSEN 0-0

CLASSIFICA BUNDESLIGA

BAYERN MONACO 3 punti HERTHA BERLINO 3 AUGSBURG 3 HOFFENHEIM 3 FRIBURGO 3 BORUSSIA DORTMUND 3 LIPSIA 3 EINTRACHT 1 ARMINIA 1 BAYER LEVERKUSEN 1 WOLFSBURG 1 BORUSSIA M’GLADBACH 0 MAINZ 0 COLONIA 0 STOCCARDA 0 UNION BERLINO 0 WERDER BREMA 0 SCHALKE 0

