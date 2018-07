Buona fortuna 'Allison', ritrova le tue doppie

Alisson va in Inghilterra, dove si spera che il suo nome venga pronunciato correttamente.

Da quando è in Italia, infatti, molto spesso, soprattutto in radio e in televisione, quando c'è di mezzo il portiere brasiliano in tutta la Penisola si parla di lui come 'Allison', con due 'l' al posto di una e una 's' al posto di una.

Per assicurarsi 'Allison' il Liverpool si è letteralmente svenato, ma Mignolet non è mai entrato nel cuore di Klopp e Karius ha rovinato tutto nella finale di Champions League. Ora tocca al forte sudamericano dal cognome per alcuni impronunciabile.

SPORTAL.IT | 19-07-2018 07:05