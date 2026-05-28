Buona la prima per l'Italvolley di De Giorgi: 3-0 alla Turchia, Bottolo e Rychlicki sugli scudi. Debuttano Mati e Orioli

A Cavalese l'Italia di De Giorgi debutta con un bel 3-0 sulla Turchia nel primo test stagionale. Bottolo (9 punti) e Rychlicki (7) top scorer, bene anche Luca Porro (7) e Bovolenta (6)

Buona la prima per l’Italia di Fefè De Giorgi, che a Cavalese rifila un 3-0 senza troppi fronzoli alla Turchia nel test amichevole che ha segnato il debutto della stagione estiva della nazionale maschile. Un test buono per vedere all’opera qualche volto nuovo, ma anche (se non soprattutto) per provare a delineare la prima road map in vista del debutto in VNL, con l’Italia impegnata a Ottawa dal 10 giugno nella prima week della competizione che è, al pari del torneo olimpico, l’unica a non aver visto gli azzurri salire sul gradino più alto del podio.

Prime volte e prime conferme: Bottolo sempre più leader

È un dettaglio trascurabile, perché in fondo il vero obiettivo stagionale è l’Europeo in programma proprio in Italia a partire dalla fine di agosto. Ma quel che conta adesso è capire su chi De Giorgi può puntare, e per quanto visto in Val di Fiemme i tanti giovani chiamati in sostituzione dei big (che potranno rifiatare, attesi soltanto alla fine di giugno in gruppo dopo un po’ di meritate vacanze) hanno subito risposto presente.

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Che poi più d’uno è quasi un veterano della maglia azzurra: uno come Mattia Bottolo sa come ci si sente a certe latitudini, e con 9 punti s’è preso la palma di top scorer di serata. De Giorgi però ha variato molti interpreti: la staffetta Rychlicki-Bovolenta in posto 2 ha offerto buone risposte da entrambi, così come risposte confortanti hanno dato i nuovi Pardo Mati e Mattia Orioli, quest’ultimi al debutto assoluto con la maglia della nazionale.

Mati, centrale di Modena, è partito anche titolare, in coppia con quello che è ormai il suo ex compagno di club, vale a dire Sanguinetti, che sarà il sostituto di Russo a Perugia a partire da fine settembre. In banda con Bottolo è partito Luca Porro, col fratello Paolo schierato al palleggio e Laurenzano nel ruolo di libero.

Rychlicki e Bovolenta, la staffetta degli opposti funziona

Il 3-0 finale è maturato in tre set che hanno avuto un andamento differente. Più complicato e complesso il primo, con l’Italia che è partita un po’ contratta, costretta a inseguire sul 6-8 prima e poi sul 10-13, ma brava a trovare la parità a quota 13 grazie a un paio di attacchi di Bottolo. A quel punto è arrivata l’ora di mettere la freccia con una giocata di pura astuzia di Paolino Porro, e poi nel finale gli azzurri hanno preso il largo (22-19) e non si sono più voltati, con Bovolenta che al primo pallone toccato ha subito fatto punto (ace, naturalmente), chiudendo sul 25-20 dopo 24’ di partita.

Nel secondo set l’Italia ha preso ritmo rapidamente: sempre Bottolo a ispirare i compagni in attacco, ma bravi tutti a tenere alta la concentrazione e il ritmo per un 25-17 senza appello (5 punti nel parziale di Rychlicki). E nel terzo le cose sono andate ancora meglio, nonostante la rivoluzione copernicana negli interpreti (dentro Boninfante, Gargiulo, Orioli e Pace), fino all’ace di Sanguinetti per il 25-13 finale. Sono rimasti in panchina Held, Sani, Comparoni, Staforini, Mosca, destinati però a trovare già posto sabato a Verona nel test col Belgio (ore 21), mentre domenica si chiuderà il trittico di amichevoli ancora con la Turchia, stavolta a Bergamo (ore 17,30).