Buona partenza di Vettel a Sochi

Sebastian Vettel è stato il migliore in pista nella prima sessione di prove libere del GP di Russia. A Sochi il tedesco ha fatto registrare il tempo di 1'34"388, precedendo la Red Bull di Max Verstappen (1'34"538) e la Mercedes del rivale nella lotta al titolo Lewis Hamilton (1'34"818). A seguire Valtteri Bottas con l’altra Mercedes, poi Daniel Ricciardo.

La Red Bull in questo weekend verrà penalizzata in griglia di partenza per sostituzione di vari elementi della power unit.

SPORTAL.IT | 28-09-2018 12:00