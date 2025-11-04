A margine della consegna dei Collari d'Oro la conferma sul numero dei campioni e delle campionesse che porteranno la nostra bandiera

Chi sarà portabandiera è uno di quei temi che appassiona, inevitabilmente, alla vigilia della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici e Milano Cortina non fa eccezione rispetto alla creazione dell’attesa. Non abbiamo ancora indicazioni, ma da quel che ha affermato il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, questa edizione delle Olimpiadi Invernali segnerà comunque il suo nuovo corso che si apre con il massimo evento sportivo dedicato agli sport invernali.

Il presidente Buonfiglio annuncia una novità rispetto al passato

“I portabandiera per i Giochi di Milano-Cortina 2026? Andiamo dal presidente della Repubblica il 22 dicembre”, ha affermato il presidente Buonfiglio il quale, dopo il riserbo dei giorni scorsi, ha indicato una data in cui verranno comunicati i nomi dei quattro portabandiera che sfileranno a San Siro, il glorioso stadio cittadino che simbolicamente chiuderà il suo ciclo.

Buonfiglio con Abodi e Tajani alla consegna dei Collari al merito sportivo

I quattro portabandiera per Milano Cortina 2026

Il numero 1 dello sport italiano è intervenuto a margine dell’assegnazione dei Collari d’Oro, che ha premiato quanti e quante si sono distinte per merito agonistici, senza però svelare dettagli su quali saranno i nomi:

“Uno o due giorni prima diremo chi sono gli alfieri – ha aggiunto Buonfiglio -. Sarà rispettata la tradizione che i portabandiera saranno medagliati olimpici? La prima medaglia me la prendo io perché ho convinto il CIO ad avere quattro portabandiera, ci stiamo lavorando. Per me sono tanti i valori che determinano un portabandiera, ma devono essere anche rappresentativi dei valori dello sport”.

Perfetto equilibrio

La novità, dunque, è nel numero di portabandiera che saranno quattro sportivi e sportive che si sono distinti nell’ambito di queste discipline e che, è verosimile, abbiano vinto delle medaglie olimpiche negli sport di riferimento.

Ciò che poi ci è dato sapere, secondo quanto confermato dal numero 1 del CONI riguarda il perfetto equilibrio: a portare la bandiera che verrà consegnata dalle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella saranno due uomini e due donne a mantenere il perfetto equilibrio.