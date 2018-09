Burdisso si offre al Napoli

Martin Guastadisegno, procuratore del difensore Nicolas Burdisso, ha parlato a Tmw della possibilità che il Napoli ingaggi il suo assistito, che è tuttora svincolato, dopo l'infortunio di Vlad Chiriches.

"Nicolas non si accontenta – ha detto l'agente del grintoso argentino -. Abbiamo rifiutato tante offerte in queste settimane: lui non vuole solo giocare, ma vuole continuare a giocare ad alti livelli. E Napoli è l'occasione perfetta, per il giocatore ma non solo. Il Napoli è fortunato perché non è facile trovare giocatori così sul mercato degli svincolati".

SPORTAL.IT | 10-09-2018 18:35