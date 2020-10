Burgnich: "Il Parma vale le coppe"

L’ex campione dell’Inter Tarcisio Burgnich in un’intervista a ilsussidiario.net ha messo in guarda l’Inter riguardo alla partita contro il Parma: “E’ una squadra in grado di mettere in difficoltà l’Inter, anche perché sta giocando un buon calcio. Penso che il Parma possa avere l’obiettivo di entrare in Coppa: non ci sono molte squadre di livello eccezionale e l’obiettivo potrebbe essere possibile. Il Parma è una bella realtà, ha una società importante, è una città che ha tradizione e quando hai una società di grande livello puoi raggiungere grandi traguardi”.

Burgnich si augura che Pinamonti abbia una chance: “Pinamonti potrebbe avere una chance, giocare in gare come questa potrebbe aiutarlo a crescere”.

OMNISPORT | 31-10-2020 14:04