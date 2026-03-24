Il tragico ritorno del calcio in Inghilterra dopo la guerra: il disastro dello stadio di Burnden Park

Nel 1946, dopo la fine del secondo conflitto mondiale, la voglia della gente di tornare allo stadio si trasformò in un disastro

Perù 1964, Scozia 1971, Egitto 1974. E poi L’Heysel, Highbury, il Luzniki di Mosca. Purtroppo la storia del calcio mondiale, e di numerosi stadi, è segnata da tragedie che hanno finito per macchiare di sangue il pallone. Spesso il filo conduttore è il medesimo.

Il terribile disastro di Burnden Park, in Inghilterra, comincia proprio così. Secondo dopoguerra. Finalmente il conflitto mondiale è terminato e il pubblico può tornare a godersi le partite allo stadio. Si presentano 85.000 spettatori. Oltre 60.000 in più rispetto alla capienza massima. Già questo dato dà la dimensione della tragedia che sta per consumarsi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovi tutta la storia della tragedia dello stadio di Burnden Park.