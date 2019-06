Burns è "sconvolto e incredulo"

Dario Santrolli, agente di Chris Burns, ha parlato con la 'Gazzetta dello Sport' della situazione legata al suo assistito. "E' sconvolto ed incredulo – ha detto -. Afferma di non avere fatto nulla di illecito. Non ha idea di come può avere assunto quella sostanza. Quest’anno ha superato diversi test in Eurolega. È un atleta pulito e salutista. In tanti anni di carriera, sviluppati in molti Paesi, non ha mai avuto problemi di alcun tipo".

"Adesso nonci rimane che attendere gli sviluppi e cercare di capire cosa possa essere successo. Ma sulla buona fede di Burns non ho dubbi" ha chiosato Santrolli.

SPORTAL.IT | 06-06-2019 13:51