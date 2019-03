Burns non dimentica James

Christian Burns, uno dei numerosi ex in campo tra Olimpia a Cantù, analizza il match vinto dai biancorossi.

“Abbiamo cambiato la partita in difesa, lavorando bene di squadra – dice -. Dopo aver subito 56 punti nel primo tempo, davvero troppi, ne abbiamo subiti solo 35 nella ripresa ed è stata quella la chiave del match. Oltre ovviamente alle giocate di James in attacco. Una vittoria che ci serviva, ed ora pensiamo alla partita più importante della stagione, quella in casa dell’Efes per provare a conquistare i playoff di Eurolega”.

In collaborazione con basketissimo

SPORTAL.IT | 31-03-2019 20:05