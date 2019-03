Buscaglia analizza i pregi di Sassari

Maurizio Buscaglia presenta la trasferta di Sassari in cui i bianconeri cercano il sesto successo consecutivo e altri punti pesanti per la corsa playoff.

"Sassari è una squadra lunga, e di talento – dice il coach di Trento -: è reduce da una grande vittoria in coppa a Smirne contro il Pinar che sicuramente le ha dato inerzia ed entusiasmo . Non è facile affrontare la Dinamo perché vuol dire fare i conti con un settore interni ad assetto variabile, con la fisicità di Cooley e l’atletismo di Polonara a Thomas, ma anche con un gruppo di esterni con punti nelle mani, visione di gioco e capacità di lettura della partita. Pierre è in un ottimo momento di forma, McGee è un veterano di questo campionato e Smith personalmente lo considero tra le migliori point-guard della Serie A".

"I miei ragazzi però sono pronti: arriviamo al match in Sardegna con grande consapevolezza dei nostri punti di forza e dei nostri limiti, preparati ad un’altra partita dal sapore playoff, pronti a giocarci le nostre carte in questo finale di stagione che si preannuncia ancora una volta all’insegna dell’equilibrio e delle sorprese" chiosa Buscaglia.

SPORTAL.IT | 22-03-2019 17:55