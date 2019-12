Buscaglia felice di giocare a Treviso

Coach Maurizio Buscaglia ha presentato alla stampa locale la sfida contro la De' Longhi Treviso, prevista per domenica alle ore 19:00 al PalaVerde. "Entriamo, con la sfida contro Treviso, in un mese che deve essere molto importante per noi – ha affermato Buscaglia – Dobbiamo cercare di consolidarci: parlo di consistenza, durezza, giocare partite andando oltre l'errore, esaltare i nostri pregi e nascondere quello su cui invece siamo ancora deficitari. Allo stesso tempo, il nostro focus deve restare quello di giocare gara dopo gara: in tal senso quella che ci aspetta domenica è una sfida importante”.

Sull'avversario di turno, Buscaglia ha precisato: "Giochiamo, e lo dico con grande gioia, contro una piazza storica che è tornata in Serie A, con tutto l'entusiasmo e la forza di un club alle spalle. La De' Longhi è una formazione che si sta esprimendo molto bene, è stata costruita con grande costrutto ed intelligenza e sta facendo vedere ottime cose per essere una neo-promossa. A noi servirà una partita battagliera; dobbiamo lavorare bene sugli aspetti di energia: i rimbalzi, il controllo delle palle vaganti, il coinvolgimento di tutti gli atleti. Questo perchè in primis sarà una delle chiavi del match, ma anche perché è uno di quegli aspetti che dovrà contraddistinguere la nostra crescita in questo mese di dicembre”.

Il coach biancorosso ha speso alcune parole anche sulla sfida contro Max Menetti, ex dell'incontro: "Ci siamo incontrati tante volte, abbiamo un ottimo rapporto da sempre sia tecnicamente, che per tutto ciò che non riguarda il basket. Lo rivedrò con piacere e penso che anche lui affronterà con gioia Reggio Emilia, che è la sua città, quella dove viene per "riposare". Questo è sicuramente un aspetto che aggiunge interesse alla partita".

SPORTAL.IT | 06-12-2019 13:06