Buscaglia in stato di eccitazione

Alle 20.30 di sabato alla BLM Group Arena la Dolomiti Energia Trentino affronta la Vanoli Basket Cremona nella prima giornata di Regular Season in Serie A. "Personalmente sono molto eccitato ed entusiasta di cominciare una nuova stagione in Serie A, la nostra quinta". A dirlo è il coach di Trento, Maurizio Buscaglia.

"Vedo gli occhi dei ragazzi carichi per questa nuova “prima” dopo la Supercoppa e l’EuroCup: sarà un campionato avvincente, che si conferma in crescita,con molti giocatori nuovi e molti di questi di caratura europea. A partire da domani sera cercheremo di giocare al massimo, come sempre, cercando di vivere questa lunga stagione una partita alla volta: di Cremona ho alta considerazione, è una squadra con giocatori di mentalità offensiva importante, versatili e interscambiabili, che si adattano bene allo stile di gioco identitario della squadra e che possono ricoprire più ruoli. La situazione infortuni? Pascolo si è allenato con il gruppo, a seconda di come starà fra stasera e domani decideremo se e quanto utilizzarlo in campo, ma ci tengo a sottolineare come il programma pianificato in estate sia stato rispettato perfettamente a livello di tempi e qualità del lavoro". ha aggiunto.

"Lechthaler fra oggi e domani farà ulteriori verifiche al quadricipite infortunato, a seconda dei risultati capiremo se lo avremo a disposizione per gli allenamenti la settimana prossima" la conclusione di Buscaglia.

SPORTAL.IT | 05-10-2018 16:50