Buscaglia: "Non c'eravamo di testa"

Brutta sconfitta per Trento, che cade al Serradimigni di Sassari contro la Dinamo in una sfida-chiave per la corsa ai playoff.

Il tecnico dell’Aquila Maurizio Buscaglia è spietato nell’analisi della gara: “Abbiamo fatto tantissimi errori, forse questa partita ci farà bene perché dovremo tornare in palestra a lavorare a testa bassa: abbiamo fatto errori in attacco, in difesa, nell'interpretazione della gara, nell'impatto. Ci sono i meriti di Sassari, certo, ma non c'eravamo di testa: mi prendo le mie responsabilità perché non eravamo gli stessi di sempre in campo, oggi non siamo riusciti a trovare mai le risposte. Lo ripeto, dobbiamo provare a prendere questo passaggio a vuoto come un'occasione per fare un passo in avanti di squadra in vista del finale di regular season”.



SPORTAL.IT | 24-03-2019 21:30