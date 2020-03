Buscaglia prova a guardare avanti

Il coach della Pallacanestro Reggiana, Maurizio Buscaglia, non vuole parlare di ‘campionato falsato’ come sta ipotizzando qualcuno.

"Non utilizzerei questo termine – ha spiegato alla Gazzetta di Reggio -. Dovrà essere una rinascita. Non sarà una situazione semplice ed è bene parlarne e confrontarsi perché è dai tavoli che si sviluppano le idee e si trovano le soluzioni. Il come riusciremo a ripartire potrebbe segnare la pallacanestro dei prossimi anni".

SPORTAL.IT | 18-03-2020 12:08