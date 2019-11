Buscaglia teme la pausa: "Farei cambio con Sassari"

Il tecnico di Reggio Emilia Maurizio Buscaglia ha presentato la partita in programma sabato a Sassari: "Dopo la gara contro la Virtus avevo detto che avremmo avuto subito bisogno di un altro test importante, sono contento che sia così perchè giochiamo contro una delle prime della classe. Sassari per gioco espresso, classifica e rendimento anche in Coppa, sta facendo davvero molto bene. Sono solidi e fisici, profondi e con tanta esperienza ed hanno una multipla dimensione: tanti giocatori che sanno giocare il post-basso ed altrettanti che hanno pericolosità perimetrale. Noi vogliamo alzare il nostro livello di un altro step, aumentare la qualità del nostro gioco e soprattutto mostrare sempre più la nostra identità".

La Grissin Bon viene dal turno di pausa: "Abbiamo cercato di lavorare tecnicamente sulle nostre cose, ma anche atleticamente e preparando la partita. Sassari ha giocato poche ore fa? Farei cambio con loro molto volentieri. Sono dell’idea che più partite si giochino meglio sia e che le competizioni europee facciano solo bene, come ho sempre pensato, alla crescita ed all’esperienza della squadra, oltre che al movimento nel suo complesso".

SPORTAL.IT | 14-11-2019 14:08