Buscaglia trova la chiave della sconfitta

Maurizio Buscaglia, allenatore Dolomiti Energia Trentino, è rammaricato per la sconfitta con la Virtus.

“Dopo tante vittorie e su un campo come quello di Bologna è chiaro che non fosse facile vincere, però ci sono tante cose emerse in questa prestazione su cui dobbiamo lavorare subito in vista della prossima settimana – dice -. In questo girone di ritorno ne abbiamo vinte 10 su 13, ora per noi conta solo entrare in campo domenica sera per vincere la prossima. In generale credo che questo pomeriggio non siamo riusciti a rimanere lucidi nei momenti di difficoltà e nel secondo tempo non abbiamo alzato abbastanza il livello della nostra difesa. Questo ci ha impedito non solo di recuperare nel punteggio ma proprio di entrare in ritmo per fare la nostra partita”.

SPORTAL.IT | 28-04-2019 20:33