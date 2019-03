Buscaglia: "Va bene così"

“Personalmente ero molto attento a questa partita, sapevo che sarebbe stato molto difficile battere una squadra come Trieste quindi era necessario lavorare con grande concentrazione durante tutta la settimana per vincere la partita con una grande prestazione. Lo abbiamo fatto, e di questo sono molto orgoglioso: abbiamo limitato l’attacco in transizione di Trieste, concedendo qualcosa di troppo nel primo tempo ma confezionando un grande ultimo quarto in cui abbiamo permesso all’Alma di segnare solo 9 punti e appena due tiri dal campo. Nel finale siamo anche arrivati a giocarci i palloni per ribaltare il meno 11 dell’andata ma va bene così, oggi contava soprattutto vincere e giocare in un certo modo”.

A dirlo è stato il coach di Trento, Maurizio Buscaglia, al termine del match con i giuliani.

SPORTAL.IT | 17-03-2019 21:30