Buscaglia vuole "disarmare" Venezia

Il coach di Reggio Emilia Maurizio Buscaglia ha parlato in vista del match contro la Reyer Venezia in programma domenica: "Da parte nostra, c’è tanta voglia di fare una bella partita contro una “big”, di prendere spunto dagli ultimi minuti del confronto contro Trieste e ripartire da lì, di affrontare con calma e lucidità anche gli alti e bassi all’interno delle gare stesse, un aspetto su cui stiamo lavorando tanto in settimana. Dobbiamo avere il desiderio di rendere speciale questa sfida, perchè avremo di fronte a noi i campioni in carica".

Venezia è una formazione temibile: "Hanno 13-14 giocatori tutti coinvolti, sfruttano molto bene il campo in lunghezza ed in larghezza: hanno armi importanti a livello di talento sia sul perimetro che in post-basso. Servirà uno sforzo ancora maggiore da parte della nostra difesa, e dovremmo inoltre essere molto concentrati su noi stessi: continuare ad impattare bene la gara, stare più e meglio alle corde nei momenti in cui i nostri avversari fanno dei break, in modo da avere poi la capacità tecnica e soprattutto emotiva di recuperarli".

SPORTAL.IT | 20-12-2019 14:18