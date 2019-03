C, Casertana stangata dal Giudice

Mannaia del Giudice Sportivo di Serie C sulla Casertana. Due giocatori rossoblù sono stati squalificati per due giornate al termine della gara pareggiata 0-0 contro la Juve Stabia e giocata a porte chiuse.

Questi i provvedimenti del Giudice:

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

D'ANGELO ANGELO (CASERTANA ) per atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco.

RAINONE PASQUALE (CASERTANA) per comportamento offensivo verso l'arbitro.

MARCONI MICHELE (PISA) per atto di violenza verso un avversario senza avere la possibilità di giocare il pallone.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

OLIANA FILIPPO (ALBISSOLA)

ROSSINI JONATHAN (ALBISSOLA)

RUZZITTU DANILO (ARZACHENA)

CAMILLERI VINCENZO (VIBONESE)

CODA ANDREA (VITERBESE CASTRENSE)

DAMIANI SAMUELE (VITERBESE CASTRESENSE)

PANIZZI ERIK (ALESSANDRIA)

CARRIERO GIUSEPPE MATTIA (CATANIA)

SAPORETTI LORENZO (RENATE)

BRUNO LUCA (SIRACUSA)

BRUNORI SANDRI MATTEO LUIGI (AREZZO)

PELAGATTI CARLO (AREZZO)

RAINONE PASQUALE (CASERTANA)

ZITO ANTONIO (CASERTANA)

CURIALE DAVIS (CATANIA)

GRAZIANO GIOVANNI (GOZZANO)

ROLFINI ALEX (GOZZANO)

FIORE CORENTIN (IMOLESE)

PINZAUTI LORENZO (PONTEDERA)

LAURENTI GIANLUCA (L.R. VICENZA )

SBRAGA ANDREA (NOVARA)

OGUNSEYE IBUKUN ROBERTO (OLBIA)

BERTONI LUCA (PRO PATRIA)

PEDONE ALEX (PRO PATRIA)

PAGHERA FABRIZIO (TERNANA)

PAOLUCCI ANDREA (VIRTUS ENTELLA)

RUBBO ALBERTO (VIRTUSVECOMP)

PARTIPILO ANTHONY (VIRTUS FRANCAVILLA)

SPORTAL.IT | 04-03-2019 22:20