L'Under 16 di Gridel si conferma campione d'Italia, travolti i nerazzurri di Dellafiore. A segno Salvai e Pipitò nel primo tempo, Vidzivashets all'84'

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Quella dei grandi l’ultima volta c’era riuscita con Sarri, sei anni fa. Da allora la Juve non ha più vinto lo scudetto ma c’è anche un’altra Juventus, una Juve che vince anche oggi. La squadra Under 16 ha infatti bissato il successo della scorsa stagione battendo in finale l’Inter per 3-0 in una gara praticamente senza storia.

Otto anni fa la spuntò l’Inter

la Juventus di Alessandro Gridel e l’Inter di Paolo Hernán Dellafiore si giocavano il Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B, a otto anni di distanza dall’ultimo precedente in finale. Era il 21 giugno 2018 quando i nerazzurri piegarono i bianconeri con un netto 3-0 a Ravenna, conquistando il primo e finora unico titolo nella categoria. Oggi la Juventus si è presa la rivincita allo stadio Tullio Morgagni di Forlì. Un traguardo meritato dopo una stagione straordinaria culminata con il primo posto nel Girone A e un percorso impeccabile nei playoff nazionali.

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Juventus travolgente, nerazzurri spenti

Parte bene l’Inter che sfiora il gol con Omini poi la partita si tinge di bianconero. La sblocca una gran punizione di Salvai al 29′, mentre al 35′ arriva il raddoppio con un tiro di Pipitò, decisivo nei momenti chiave della stagione. deviato in modo decisivo da Ferri. La reazione dell’Inter nella ripresa non c’è e nel finale c’è gloria anche per Vidzivashets che, appena entrato in campo, trova il guizzo vincente per il definitivo 3-0, mettendo il sigillo sulla vittoria bianconera.

Juventus-Inter 3-0, il tabellino

Reti: 29′ Salvai, 35′ Pipitò, 84′ Vidzivashets.

JUVENTUS (4-3-3): 1 Repaci; 2 Mazzotta, 5 Balbo, 6 Ghiotto (C), 3 Samà (77′ 15 Vidzivashets); 7 Tufaro (55′ 16 Fornero), 4 Rastello, 8 Pioli; 10 Salvai (65′ 19 Rolando), 9 Pamè, 11 Pipitò (77′ 20 Scarnato). A disposizione: 12 Brostic, 13 Gatti, 14 Pal, 17 Mosso, 18 Deniz. Allenatore: Alessandro Gridel.

INTER (4-3-3): 1 Costante; 2 Foroni, 6 Lucarelli (41′ 15 Di Carlo), 5 Forlani (76′ 13 Puglisi), 3 Barcella (58′ 16 Bagnara); 8 Marchesi (72′ 19 Vanacore), 4 Ferri (C), 7 Palmini (76′ 14 G. Omini); 1o P. Omini (72′ 17 Seghezzi), 9 Serantoni (72′ 18 Castellarin), 11 Penta (41′ 20 Menegazzo). A disposizione: 12 Locatelli. Allenatore: Paolo Dellafiore.

Arbitro: Pellegrino. Assistenti: Cavallaro – Popovic. Quarto ufficiale: Stanzani.

Note: Ammoniti Lucarelli (I), Foroni (I), Rastello (J).