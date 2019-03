C, Entella e Pordenone rallentano

Prosegue all’insegna di qualche frenata di troppo la marcia di Entella e Pordenone in vetta ai gironi A e B: i liguri sono bloccati dal Siena e vedono avvicinarsi il Piacenza, distante tre punti, ma con una partita in più, mentre la Ternana ferma i neroverdi di Tesser, un ex, che ora ha la Triestina lontano solo sei punti.

Nel C crolla il Catania sotto i colpi della Reggina: primo ko della gestione Novellino

Girone A

Arzachena-Pontedera 3-0

Arezzo-Piacenza 1-1

Cuneo-Alessandria 0-0

Gozzano-Novara 0-0

Juventus Under 23-Pro Vercelli 3-0

Lucchese-Pro Patria 3-1

Pisa-Carrarese 1-0

Pistoiese-Olbia 1-3

Pro Piacenza-Albissola 0-3 a tavolino

Virtus Entella-Siena 0-0

Girone B

Fano-FeralpiSalò 0-1

Fermana-Vis Pesaro 0-0

Giana-Teramo 1-2

Gubbio-Renate 0-0

Imolese-Monza 1-3

Ravenna-Albinoleffe 0-1

Sudtirol-Vicenza 2-2

Ternana-Pordenone 1-1

Triestina-Sambendettese 4-0

Virtus Verona-Rimini 3-0

Girone C

Catanzaro-Sicula Leonzio 3-0

Juve Stabia-Rieti lunedì

Monopoli-Virtus Francavilla 1-0

Paganese-Casertana 2-2

Potenza-Bisceglie 1-0

Reggina-Catania 3-0

Rende-Cavese 3-3

Siracusa-Matera 3-0 a tavolino

Viterbese-Vibonese 2-2

