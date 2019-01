C, il Pordenone prenota la Serie B

Turno condizionato dai rinvii il 22° della Serie C. La terza giornata di ritorno dei tre gironi si è disputata in infrasettimanale, ma tre gare non sono state giocate per motivi differenti.

Scontato l’annullamento di Pistoiese-Pro Piacenza, in vista della cancellazione dal campionato degli emiliani, che hanno già dato forfait in quattro partite a causa della grave crisi societaria, preoccupa anche la situazione del Matera, che ha rinunciato alla trasferta di Catania per gli stessi motivi.

La neve invece obbliga al rinvio del derby tra Alessandria e Pro Vercelli, spianando la strada a Piacenza e Carrarese, nuove capolista del girone A. Nel C rallentano le prime tre, nel B si fa abissale il vantaggio del Pordenone: + 10 sulla Triestina.

Girone A

Albissola-Pontedera lunedì

Alessandria-Pro Vercelli rinviata

Arezzo-Pisa 1-0

Carrarese-Lucchese 3-1

Cuneo-Juventus Under 23 2-1

Novara-Arzachena lunedì

Olbia-Virtus Entella 2-1

Piacenza-Gozzano 2-1

Pistoiese-Pro Piacenza non disputata

Siena-Pro Patria 1-0

Girone B

Albinoleffe-Gubbio 1-2

FeralpiSalò-Ternana 3-2

Fano-Sudtirol 0-3

Giana Erminio-Fermana 1-1

Ravenna-Triestina 3-2

Renate-Monza 0-0

Rimini-Vicenza 0-0

Teramo-Imolese 0-2

Vis Pesaro-Sambenedettese 1-1

Virtus Verona-Pordenone 1-2

Girone C

Casertana-Bisceglie 3-0

Catania-Matera non disputata

Paganese-Siracusa 1-1

Potenza-Juve Stabia 0-0

Reggina-Viterbese 3-1

Rende-Monopoli 2-4

Rieti-Virtus Francavilla 0-2

Sicula Leonzio-Trapani 0-0

Vibonese-Catanzaro 0-0



SPORTAL.IT | 24-01-2019 13:35