C, la Coppa Disciplina al giro di boa

E’ stata resa nota la classifica della Coppa Disciplina del Campionato Serie C in relazione ai provvedimenti
disciplinari irrogati dal Giudice Sportivo a tutto il 16 dicembre 2019, vale a dire all’ultima gara giocata fino a oggi.
SUDTIROL B 8.35
VIRTUSVECOMP VERONA B 8.80
CARPI B 8.95
MONOPOLI C 9.10
ROBUR SIENA A 9.95
ALESSANDRIA A 10.00
PIANESE A 10.05
ARZIGNANO VALCHIAMPO B 10.45
RENATE A 10.55
ALBINOLEFFE A 11.20
TERNANA C 11.20
GUBBIO B 11.40
A.J. FANO B 11.90
PERGOLETTESE A 11.95
MONZA A 12.30
JUVENTUS U23 A 12.70
GOZZANO A 13.15
NOVARA A 13.60
PIACENZA B 14.15
FERALPISALÒ B 14.35
TERAMO C 16.30
BISCEGLIE C 16.35
RENDE C 17.45
GIANA ERMINIO A 18.00
OLBIA A 18.95
IMOLESE B 19.20
PONTEDERA A 19.65
PAGANESE C 19.90
VIS PESARO B 21.40
RAVENNA B 21.90
L.R. VICENZA B 22.75
CARRARESE A 23.45
PRO VERCELLI A 23.75
PISTOIESE A 24.50
TRIESTINA B 25.90
CATANZARO C 26.05
CESENA B 26.25
REGGIO AUDACE B 26.90
PRO PATRIA A 28.05
PADOVA B 29.10
AZ PICERNO C 30.10
AVELLINO C 30.65
FERMANA B 31.85
AREZZO A 33.35
COMO A 33.80
POTENZA C 34.45
VIBONESE C 34.75
VITERBESE CASTRENSE C 37.05
MODENA B 37.45
BARI C 40.30
SICULA LEONZIO C 40.45
RIETI C 42.35
SAMBENEDETTESE B 44.90
RIMINI B 51.80
VIRTUS FRANCAVILLA C 51.90
CASERTANA C 59.15
LECCO A 66.95
CATANIA C 69.75
CAVESE C 75.75
REGGINA C 81.90
SPORTAL.IT | 10-01-2020 16:45