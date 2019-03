C, la Juve Stabia come la Juventus: primo ko

Giornata no per le capolista della Serie C. L’Entella non va oltre il pari contro l’Alessandria e viene avvicinata da Piacenza e Carrarese in vetta al girone A: la squadra di Boscaglia mantiene comunque un margine rassicurante, due punti sugli emiliani, che hanno due gare in più, e tre sugli apuani, che hanno giocato tre partite in più.

Nel girone B Triestina e Feralpi provano a spaventare il Pordenone, impegnato nel posticipo, mentre prosegue la deriva della Ternana, travolta dall’Imolese e ora coinvolta nella lotta per non retrocedere. Nel C la Juve Stabia… imita la Juventus, perdendo l’imbattibilità stagionale: campani ko sul campo del Catania di Novellino, ma il primato è salvo complice il crollo del Trapani contro il Francavilla.

Girone A

Albissola-Gozzano 1-1

Alessandria-Virtus Entella 0-0

Carrarese-Arezzo 3-0

Novara-Cuneo 1-3

Olbia-Pisa 0-1

Piacenza-Pistoiese 1-0

Pontedera-Juventus Under 23 1-0

Pro Patria-Pro Piacenza 3-0 a tavolino

Pro Vercelli-Arzachena 4-0

Siena-Lucchese 1-0

Girone B

Fano-Fermana rinviata

FeralpiSalò-Sambenedettese 1-1

Giana Erminio-Gubbio 4-0

Pordenone-Monza lunedì

Renate-Albinoleffe 0-1

Rimini-Ravenna 0-1

Teramo-Virtus Verona 1-2

Ternana-Imolese 0-3

Vicenza-Triestina 0-2

Vis Pesaro-Sudtirol 0-1

Girone C

Bisceglie-Siracusa 0-0

Casertana-Viterbese 3-4

Catania-Juve Stabia 1-0

Cavese-Paganese 4-0

Matera-Potenza 0-3

Rieti-Catanzaro 1-0

Sicula Leonzio-Monopoli 1-0

Vibonese-Rende 1-0

Virtus Francavilla-Trapani 4-1



