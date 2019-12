C, le tre capolista non steccano

Le tre capolista dei tre gironi della serie C non steccano e ovviamente mantengono la leadership. Saldissima per il Monza (3-0 alla Giana) che fa esordire Gabriel Paletta (foto Buzzi) e per la Reggina (1-0 alla Viterbese con rigore in zona Cesarini di Denis): ora gli amaranto, nel girone C, sono a +9 dal Monopoli perché la Ternana ha perso in casa con la Casertana.

Nel girone il Vicenza, che batte il Feralpisalò 3-1, è a +4 sul Carpi, vittorioso a Pesaro (1-0).

