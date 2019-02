C, l'Entella prenota il primato

Prove tecniche di primato. Così si può titolare la preziosa vittoria ottenuta dall’Entella sulla capolista del girone A Pro Vercelli nella 26a giornata di campionato. La squadra di Boscaglia si porta a quattro punti dal primo posto, con ben sei partite da recuperare e tre in meno rispetto ai piemontesi, raggiunti ora al comando dal Piacenza passato sul campo della Carrarese nell'altra gara di cartello della giornata.

Nel girone B aumenta il vantaggio del Pordenone, ora a +9 sulla Triestina, mentre nel C la Juve Stabia è frenata in casa da un Catanzaro in gran forma: scende a sei punti il margine dei campani sul Trapani, che ha vinto il derby contro il Catania eliminando virtualmente i rossazzurri dalla lotta per la promozione diretta.

Girone A

Alessandria-Olbia 0-0

Arezzo-Juventus Under 23 1-1

Arzachena-Lucchese 1-0

Carrarese-Piacenza 0-2

Cuneo-Siena 1-1

Gozzano-Pontedera 1-1

Pistoiese-Albissola 1-1

Pro Patria-Novara 1-0

Pro Piacenza-Pisa non disputata

Virtus Entella-Pro Vercelli 2-1

Girone B

Albinoleffe-Ternana 2-1

Fano-Teramo 1-0

Fermana-Gubbio 0-1

Imolese-Sambenedettese 0-0

Monza-Vicenza 2-0

Pordenone-Vis Pesaro 1-0

Ravenna-Giana Erminio 1-1

Rimini-FeralpiSalò 1-3

Triestina-Sudtirol 0-0

Virtus Verona-Renate 0-1

Girone C

Juve Stabia-Catanzaro 0-0

Matera-Cavese non disputata

Paganese-Monopoli 1-3

Reggina-Potenza giovedì

Rende-Siracusa 0-1

Sicula Leonzio-Bisceglie 2-1

Trapani-Catania 1-0

Viterbese-Virtus Francavilla 1-0

Vibonese-Rieti 0-2

SPORTAL.IT | 14-02-2019 18:45