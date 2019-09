C: Monza nella storia, il Bari cambia

Non priva di contenuti la quinta giornata di serie C. Il Monza, nel girone A, ha vinto la quinta partita di fila passando in scioltezza (3-0) sul campo del Lecco.

Problemi, invece, per una big, il Bari. I biancorossi pugliesi, seppur neopromossi, puntano alla promozione: proseguiranno il percorso nel girone C con un allenatore diverso da Cornacchini, che è stato esonerato dopo la sconfitta (1-0) sul terreno del Francavilla.

Nel girone B in vetta il Padova con 13 punti: i veneti sbancano Pesaro.

