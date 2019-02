C, Pordenone e Juve Stabia frenano ancora

Nella 27a giornata del campionato di Serie C, caratterizzata dalla “farsa” di Cuneo, dove i piemontesi si sono imposti 20-0 sul Pro Piacenza in campo con sette giocatori Under 18, esulta l’altra metà della città emiliana che grazie al successo di misura sulla Pro Patria mantiene il primato insieme alla Pro Vercelli, che ha però due partite in meno.

Cinque le gare da recuperare per l’Entella, bloccata però a sorpresa a Lucca.

Rallentano ancora le capolista degli altri gironi, ma Pordenone e Juve Stabia mantengono vantaggi rassicuranti sulle inseguitrici.

Girone A

Albissola-Arezzo 1-2

Alessandria-Arzachena 0-1

Cuneo-Pro Piacenza 20-0

Lucchese-Virtus Entella 1-1

Novara-Pistoiese 1-1

Olbia-Carrarese 3-1

Piacenza-Pro Patria 1-0

Pisa-Gozzano 2-0

Pontedera-Pro Vercelli 0-2

Siena-Juventus Under 23 3-2

Girone B

FeralpiSalò-Ravenna 3-0

Giana-Virtus Verona 1-1

Renate-Pordenone 1-1

Rimini-Imolese 2-0

Sambenedettese-Fano 0-0

Sudtirol-Gubbio 4-0

Teramo-Monza 1-1

Ternana-Triestina 0-2

Vicenza-Fermana 0-0

Vis Pesaro-Albinoleffe 0-1

Girone C

Bisceglie-Rende 2-1

Casertana-Matera annullata

Catania-Paganese 2-1

Cavese-Viterbese 1-1

Monopoli-Juve Stabia 0-0

Potenza-Siracusa 2-0

Rieti-Trapani lunedì

Sicula Leonzio-Vibonese 2-0

Virtus Francavilla-Reggina 1-0

SPORTAL.IT | 18-02-2019 00:05