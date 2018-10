C sospesa? Arriva la smentita

Il segretario generale Lega Pro, Francesco Ghirelli, attraverso una nota ha smentito l'ipotesi di uno stop alla serie C.

"In queste ore sono circolate – ha detto – con riferimento alla decisione del Tar Lazio di ieri, alcune notizie assolutamente prive di fondamento e certamente fuorvianti che riguarderebbero una decisione della Lega Pro di sospendere tutte le gare della nona giornata del Campionato Serie C. Come detto ci tengo ad evidenziare che tale notizia è assolutamente falsa, la nostra Lega si limiterà ad attuare le decisioni che la FIGC assumerà. Qualora i tempi non consentissero una programmazione definitiva delle gare delle società che aspirano ad essere ripescate o riammesse in serie B, le stesse verranno rinviate".

SPORTAL.IT | 25-10-2018 14:45