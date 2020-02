C: tra le capolista vince solo la Reggina

La sesta giornata di ritorno del campionato di Serie C segna la frenata di due capolista. Nel girone A il Monza è fermato come all'andata dal Siena, ma il 2-2 non disturba troppo Brocchi che anzi aumenta a 17 punti il vantaggio sulla seconda della classe, che ora è il Renate, dopo la vittoria della squadra di Diana sulla Pistoiese e la contemporanea sconfitta del Pontedera a Vercelli.

Nel girone B l'ex Lelj ferisce il Vicenza, bloccato sull'1-1 dalla Vis Pesaro, ma la squadra di Di Carlo porta a sei punti il margine sulla Reggiana, clamorosamente sconfitta 5-1 da un Carpi ora a -1 dal secondo posto e quindi in lizza per la promozione diretta.

Infine, nel C, la Reggina si aggiudica il posticipo del lunedì contro la Ternana. Decide Liotti e gli amaranto vedono la Serie B visto l'ampio vantaggio sugli inseguitori: Bari a -8, Monopoli e la stessa Ternana addirittura a -11.

SPORTAL.IT | 11-02-2020 00:15