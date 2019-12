Turno positivo per le prime in classifica nella serie C. Vincono in trasferta Vicenza e Reggina, per il Monza buon punto a Pontedera: i toscani, secondi in classifica nel girone A, riprendono per due volte i brianzoli, ma restano a -10.

Nel girone B il Vicenza passa (3-0) sul campo dell’Imolese (Carpi, vittorioso di misura sulla Samb a -4) mentre Reginaldo, in pieno recupero, dà i 3 punti alla Reggina in casa dell’Atletico Leonzio.

SPORTAL.IT | 16-12-2019 11:30