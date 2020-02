Mentre il Monza, che nel girone A ha già in tasca la promozione, pareggia in casa con l’Arezzo (terza gara senza vittorie per la squadra di Brocchi), Vicenza (girone B) e Reggina (girone C) fanno un passo avanti verso il salto di categoria.

I biancorossi vincono a Cesena e allungano sulla Reggiana, che pareggia a Gubbio: +6. Amaranto ok (3-0 alla Paganese) mentre il Bari pareggia in casa della Cavese e scivola a -8.

SPORTAL.IT | 24-02-2020 11:06