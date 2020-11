Cabaye alla Reggina? Caccia ad un nuovo svincolato di pregio

German Denis, Jeremy Menez, Ricardo Faty ed ora anche Yohan Cabaye? La Reggina continua ad osservare svincolati di prestigio per provare a tornare in Serie A: il nuovo nome nel mirino della compagine di Domenico Toscano è infatti l’ex Nazionale francese.

Classe 1986, Cabaye ha giocato 48 gare con la rappresentativa transalpina, arrivando secondo all’Europeo del 2016 giocato in patria: da qualche mese è svincolato dal Saint-Etienne ed a caccia di una nuova squadra per proseguire la propria carriera.

Da alcuni giorni in Francia rimbalza la voce dell’assalto reggino a Cabaye, con il 34enne che ritroverebbe il connazionale Menez: per l’ex Psg diversi trofei vinti in carriera, sopratutto a Parigi, prima di trasferirsi a Londra in maglia Crystal Palace e provare l’esperienza emiratina all’Al-Nasr.

Regista di centrocampo, Cabaye ha sempre avuto un buon feeling con il gol, tanto da raggiungere anche la doppia cifra in carriera, con la casacca del Lille. Negli ultimi anni però poche presenze e altrettante reti, in attesa di trovare un nuovo club.

OMNISPORT | 14-11-2020 18:16