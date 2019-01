Cacciatore-Maran, in scena l'atto quarto

Prosegue la rivoluzione sul mercato in casa Chievo. A dispetto di una classifica quasi disperata i gialloblù continuano ad operare in entrata ed in uscita, facendo registrare anche cessioni importanti. Come quella di Fabrizio Cacciatore, che dice addio alla maglia gialloblù dopo tre stagioni e mezzo per accasarsi al Cagliari: contratto di due anni e mezzo.

Non una squadra qualsiasi, bensì quella allenata da Rolando Maran, l’allenatore più importante nella carriera del terzino torinese. Cacciatore e Maran hanno infatti lavorato insieme proprio al Chievo dal 2015 fino al maggio scorso, ma in precedenza anche alla Triestina, in B, nel 2008-2009 e al Varese, nella stagione 2011-2012, sfiorando la promozione in A persa nella finale playoff contro la Sampdoria.

SPORTAL.IT | 31-01-2019 14:05