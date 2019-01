Martin Caceres è ufficialmente della Juventus. Il difensore uruguaiano, in uscita dalla Lazio, ha firmato fino a giugno con il club bianconero: sostituirà Medhi Benatia, in partenza per il Qatar.

"La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2019 il calciatore José Martín Cáceres Silva alla Juventus Football Club", è la nota della società capitolina.

SPORTAL.IT | 29-01-2019 15:30