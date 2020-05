Caceres: "Per 60 giorni con il Coronavirus"

Il difensore della Fiorentina Martin Caceres in una diretta Instagram ha rivelato di aver avuto il Coronavirus per due mesi. "Senza saperlo, ho avuto il coronavirus in corpo per 60 giorni. Avevo avuto qualche sintomo tra l’8 e il 15 marzo, durante gli allenamenti in casa avevo sentito qualcosa ai polmoni".

"Mi hanno detto di mettermi in quarantena e che se ne sarebbe andato in 20 giorni, ma forse il virus si era innamorato. Ieri ho avuto un tampone negativo. Sono come nuovo", ha concluso l'uruguaiano, pronto a tornare ad allenarsi in vista della possibile ripresa del campionato.

SPORTAL.IT | 18-05-2020 12:27