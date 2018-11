Caceres potrebbe tornare in Spagna

Dopo essere arrivato a gennaio dall'Hellas, Martin Caceres potrebbe salutare la Lazio appena un anno dopo. Il difensore uruguaino, che ha deluso durante la sua esperienza biancoceleste, si sentirebbe poco e mal utilizzato.

Ci sarà presto un vertice tra società e giocatore per decidere il da farsi. Il trentenne di Montevideo durante questa stagione ha collezionato appena 4 presenze in campionato e 2 in Europa League.

Caceres potrebbe fare ritorno nella Liga spagnola, dove ha già militato prima col Barcellona e poi col Siviglia. La sua versatilità, che gli permette di giocare in qualsiasi ruolo nella linea difensiva, potrebbe tornare utile al Valencia, attualmente in crisi di risultati e alla ricerca di un terzino visto il recente infortunio di Cristiano Piccini.

SPORTAL.IT | 15-11-2018 15:35