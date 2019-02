Cacioli spinge il Bari oltre l'ostacolo

"Io che ho vinto tanti campionati posso dire che difficilmente abbiamo disputato partite strepitose. A Parma in casa giocavamo bene e fuori male".

Luca Cacioli, specialista delle promozioni in D (ne ha conquistate cinque con cinque squadre diverse) sprona il suo Bari in un'intervista concessa al 'Corriere dello Sport'.

"Di facile non c’è niente. Qualcuno non si rende conto di cosa significhi giocare in questa categoria. Sembra che sia tutto scontato perché abbiamo giocatori di nome, importanti ma vincere non è mai facile. A inizio stagione avrei firmato per avere a febbraio un vantaggio di sei punti sulla seconda" aggiunge il difensore, 37 anni a marzo.

