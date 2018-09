Cadalora spiega il digiuno di Valentino Rossi

Ventidue Gran Premi senza vittorie sono troppi per Valentino Rossi: ad analizzare il digiuno del Dottore anche il suo Rider Performance Analyst, Luca Cadalora, in un'intervista a MotoGp.com. "Per andare avanti è necessario essere competitivi e avere piacere per ciò che si fa. Valentino ama ancora questo, ma se vuoi vincere il titolo, devi vincere. Questa è la cosa migliore che puoi fare. Essere sul podio è buono, ma una vittoria è un'altra cosa".

La moto non competitiva è alla base di tutto: "In squadra cerchiamo di dargli la moto migliore ogni fine settimana. A volte non è abbastanza per la vittoria, ma è solo un nostro errore. Se gli diamo la moto giusta vincerà".

Intanto la Yamaha sta cercando le possibili cause delle prestazioni sconcertanti di domenica a Misano. A parte la solita questione dell'elettonica, la casa giapponese sta concentrando l'attenzione sulla gomma lasciata in pista dai pneumatici Dunlop in Moto2 nella loro precedente gara. Una teoria difficile da confermare, ma che Rossi non ha scartato.

SPORTAL.IT | 14-09-2018 11:55