Cade fulmine in mare, muore campionessa brasiliana di surf

Era in acqua, come sempre quando si tratta di surfisti. L’onda va presa, sempre e comunque. Se poi la prospettiva è quella di fare il massimo, soprattutto in vista dei campionati brasiliani allora nulla va trascurato. Così quando ha iniziato a piovere, Luzimara Souza non ha percepito il pericolo e ha deciso di continuare a surfaresulle onde davanti alla spiaggia di Leste-Oeste, a Fortaleza, nella zona nord-orientale del Brasile. Purtroppo un fulmine ha colpito l’acqua e ne è scaturita una tragedia immane, per la famiglia della giovanissima campionessa e il surf brasiliano.

La 23enne campionessa Luzimara Souza è morta mentre un altro surfista 17enne che era con lei è ora ricoverato in ospedale in condizioni serie. Il soccorritore – ripreso in un video sui social e identificato successivamente secondo Newsweek come Gerardo Junior – ha tentato di trarre entrambi in salvo, senza riuscire a far molto per la 23enne aggiungendo che la surfista era priva di conoscenza quando l’ho raggiunta e di aver prestato soccorso anche all’altro ragazzo.

Sia la Souza che il suo amico sono stati portati al Doctor Jose Frota Institute Hospital, ma la campionessa dell’Associação Esportiva Cultural Praia do Mero è spirata dopo il ricovero nonostante i tentativi disperati di rianimarla. Sul profilo Instagramdella sfortunata ragazza si leggono, tra i commenti degli ultimi post pubblicati, i messaggi di cordoglio per questa tragica perdita.

VIRGILIO SPORT | 29-03-2019 15:29