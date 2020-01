Arriva il 2020 e cade anche l’unica imbattuta. La Reggina, capolista del girone C della serie C, è stata pesantemente sconfitta dalla Cavese al Romeo Menti di Castellammare di Stabia: di Matera, Di Roberto su rigore e Spaltro le reti messe a segno dai campani per il 3-0 finale.

Gli amaranto, fino a oggi, erano gli unici professionisti a non avere mai perso nei campionati in corso.

SPORTAL.IT | 11-01-2020 17:23