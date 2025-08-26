F1, Bottas e Perez piloti ufficiali Cadillac: che cosa hanno fatto Valtteri e Checo nel loro anno sabbatico

Il finlandese e il messicano si preparano a tornare in pista dopo un anno lontano dai riflettori sposando l'ambizioso progetto di Cadillac F1, al debutto nel Circus nella prossima stagione

La F1 si prepara a riaccogliere Valtteri Bottas e Sergio Perez. Dopo un anno sabbatico, l’ex Sauber due volte vicecampione del mondo con la Mercedes e il vicecampione 2023 con la Red Bull si preparano a essere protagonisti del debutto nel Circus della Cadillac Formula 1.

Esperienza per l’esordio di Cadillac

Un totale di 527 Gran Premi disputati e 16 successi, con ben tre secondi posti mondiali: questa l’esperienza che Cadillac si prepara a portare in pista nella stagione 2026 della Formula Uno. Il colosso americano dell’automotive ha scelto Valtteri Bottas e Sergio Perez come protagonisti per il suo debutto nel Circus. A rivelarlo la stessa ambiziosa casa a stelle e strisce che, nelle parole di Dan Towriss, amministratore delegato di Twg e Cadillac F1, riportate da La Gazzetta dello Sport, ha spiegato la scelta.

L’annuncio di Cadillac e General Motors

“Bottas e Perez sono il perfetto equilibrio tra talento, maturità e grinta. Non sono soltanto piloti affermati, ma anche professionisti che contribuiranno a definire l’identità del team. Questo momento segna molto più di un semplice annuncio della nostra formazione titolare – ha proseguito Towriss – è l’inizio di un nuovo audace capitolo nel motorsport americano”.

Dichiarazioni a cui si aggiungono quelle di Mark Reuss, presidente di General Motors: “Valtteri e Sergio sono una gradita aggiunta alla famiglia Cadillac Racing. Apportano entrambe una profonda esperienza e una passione incrollabile per le corse. Stiamo gettando le basi per un motorsport americano, che sarà un’eredità straordinaria per Cadillac, GM e questo sport”.

Valtteri e Sergio in cerca di riscatto

Ma che cosa hanno fatto in questo 2025 Bottas e Perez? Dopo l’addio alla Sauber per far posto a Gabriel Bortoleto, il finlandese ha vissuto il 2025 da terzo pilota Mercedes, trovando nell’appoggio di Toto Wolff un prezioso alleato per l’approdo alla Cadillac. Spettacolare e sopra le righe, come sempre, l’annuncio dell’accordo con Cadillac affidato ai social, con tanto di surfata con la bandiera americana in mano…

Decisamente più sobrio, ma estremamente emozionante, l’annuncio di Perez, che su Instagram ha postato un video dedicato ai tifosi con scritto: “Ricordate che vi ho detto che ci saremmo rivisti?”. Nonostante un contratto fino al 2026 e quattro stagioni in Red Bull al fianco di Max Verstappen, Checo a dicembre 2024 si era visto presentare il benservito. Il messicano ha sfruttato l’ultimo anno per ricaricare le energie. A far ricadere la scelta di Cadillac su di lui, oltre alla grande voglia di riscatto e all’indubbio bagaglio di esperienza, anche l’importante numero sponsor che porta in dote e la grande visibilità nel continente americano.