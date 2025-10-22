La campionessa piemontese è rimasta vittima di una brutta caduta che rischia di comprometere la prima parte della stagione e anche le Olimpiadi Invernali

A una manciata di giorni dall’avvio della Coppa del Mondo, anche Marta Bassino è rimasta vittima di una caduta nel corso dell’allenamento della squadra femminile, che si sta svolgendo in Val Senales (Bz) in preparazione del gigante di sabato 25 ottobre, gara di apertura della stagione.

Un nuovo colpo per le azzurre, che accusano anche questa perdita nella prospettiva di Milano Cortina, con l’incognita Federica Brignone e il recente stop di Marta Rossetti.

Marta Bassino cade in allenamento

La ventinovenne piemontese del Centro Sportivo Esercito, impegnata nel secondo giro della mattinata, stava affrontando una parte pianeggiante della pista Leo Gurschler, quando è rimasta vittima di una scivolata, dalle conseguenze devastanti. Una notizia che ha confermato e reso di dominio pubblico la Federsci, in un comunicato ufficiale poi integrato.

Soccorsa dai medici della Commissione FISI, Bassino si è recata all’ospedale di Merano, “dove è stata sottoposta ad una lastra che ha evidenziato la frattura laterale del piatto tibiale della gamba sinistra“. Il responso ha imposto nuovi e più approfonditi accertamenti per una delle sciatrici di punta della nazionale e delle prossime Olimpiadi. E gli esami hanno decretato l’intervento che verrà effettuato a Milano, dove la sciatrice è attesa nel pomeriggio di mercoledì 22 ottobre. Dopo la cadute di Federica Brignone e Marta Rossetti, la squadra femminile perde una protagonista, un’altra, in attesa di comprendere se Fede riuscirà a recuperare in tempo per i Giochi.

La frattura accertata

Marta è stata sottoposta, una volta rilevata la frattura, ad una TAC di controllo per verificare ulteriormente l’entità dell’infortunio, al termine della quale la Commissione Medica FISI deciderà in accordo con l’atleta come procedere.

L’operazione, dunque, è una eventualità da contemplare in base alla stessa gravità della frattura alla tibia della sciatrice, che dunque potrebbe saltare le prime gare di Coppa del Mondo ma valutare in vista della preparazione specifica e il traguardo di Milano Cortina che, da oggi, diventa davvero complicato.

L’intervento a Milano e i dubbi su Milano Cortina

Come comunicato dalla stessa Federazione, dopo la TAC e le ulteriori indagini effettuate è giunta la decisione da parte della sciatrice in accordo con lo staff medico: nelle prossime ore, dunque nella serata di mercoledì 22 ottobre o nella mattinata di giovedì Marta Bassino verrà sottoposta a un’operazione presso la clinica la Madonnina di Milano dal dottor Andrea Panzeri, presidente della Commissione Medica FISI.

Per ragionare sui tempi di recupero e la riabilitazione, in chiave Olimpiadi, si dovrà attendere il bollettino post operatorio anche se – va ribadito – che i Giochi sarebbero comunque da considerarsi a rischio.