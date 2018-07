Caduta Nibali, colpa di un tifoso

Il Tour di Nibali è finito nella maniera peggiore. Colpa di una rovinosa caduta che gli ha causato anche la frattura di una vertebra. Come riportato da AS, il colpevole non sarebbe stato, come dichiarato inizialmente, una moto della Gendarmeria francese.

In un video amatoriale pubblicato su Twitter si nota come, a causare la caduta dello Squalo sia stato un tifoso. La tracolla della macchina fotografica del tifoso è finita nei raggi della ruota posteriore del ciclista italiano, causando la fatale caduta.

SPORTAL.IT | 20-07-2018 08:55