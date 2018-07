Caduta Nibali, trovato il vero colpevole

Il tour de France di Nibali si è concluso nella maniera peggiore. Colpa di una rovinosa caduta che l’ha obbligato ad abbandonare la corsa e, inoltre gli ha anche procurato la frattura di una vertebra (questo il responso degli esami svolti all'ospedale di Grenoble). "Ciao Ragazzi sono di ritorno in hotel, purtroppo l’esito del referto medico non è buono, mi è stata confermata la frattura alla vertebra, domani tornerò a casa per un periodo di recupero. Grazie per tutto il vostro affetto dimostrato nei miei confronti! Alla prossima", ha spiegato, con un tweet, uno sconsolato Nibali che, al Tour, si stava comportando in maniera egregia.

Inizialmente si era ipotizzato che la caduta dello Squalo fosse stata causata dal contatto con una moto della Gendarmeria francese. In realtà il colpevole sarebbe tutt’altro. Grazie ad un video amatoriale pubblicato da un fan su Twitter, si capisce come, a causare la caduta del corridore italiano sia stato un tifoso (secondo AS, olandese). La tracolla della macchina fotografica del tifoso è finita nei raggi della ruota posteriore del ciclista italiano, causando la fatale caduta che ha costretto Nibali a ritirarsi dal Tour de France.

L’episodio che ha coinvolto Nibali sta già portando ad una serie infinita di polemiche. Sotto accusa la direzione gara e non solo. La caduta dello Squalo è solo una delle tante che, recentemente, hanno coinvolto grandi nomi del ciclismo. Sui social network, tantissime le accuse nei confronti di chi non è riuscito a garantire la sicurezza sul traguardo dell’Alpe d’Huez, obbligando lo Squalo a ritirarsi da una corsa che lo vedeva protagonista.

