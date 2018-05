L'ex terzino di Roma e Milan Cafu si è espresso con sicurezza sul futuro di Alisson, portiere rivelazione della serie A vicino all'addio ai giallorossi.

"Per me Alisson lascerà la Roma e andrà al Real Madrid", ha sentenziato l'ex nazionale verdeoro in un video pubblicato su Twitter che certo non ha fatto piacere ai suoi ex tifosi della Capitale.

SPORTAL.IT | 31-05-2018 11:00