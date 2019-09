Cafu commosso ringrazia i tifosi

Ad alcuni giorni dalla tragica scomparsa del figlio Danilo, l'ex terzino di Milan e Roma Cafu sul proprio profilo Instagram ha risposto e ringraziato le migliaia di tifosi che gli hanno manifestato il loro affetto in un momento così difficile della sua vita: "Io e la mia famiglia vorremmo ringraziare tutti voi per il vostro supporto! Grazie per ogni messaggio, per i vostri pensieri e per tutto il vostro affetto!".

"Sto leggendo tutti i messaggi, ma sfortunatamente non sarò in grado di rispondere a tutti! Ma il vostro sostegno fa la differenza per me e per tutta la mia famiglia. Continuate a pregare per noi, il vostro supporto ci rafforza!", è quanto ha scritto l'ex capitano della Nazionale brasiliana.

SPORTAL.IT | 06-09-2019 23:12